美軍印太司令：售武有助台灣維持自我防禦能力　大陸或6年內攻台

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-10 13:05

美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）3月9日出席參議院聽證會，表示美方向台灣提供國防物資，讓台灣維持自我防禦能力，面對威脅。他提到，大陸或於6年內攻台。

圖為2013年8月，經國號戰機群隊在正在進行軍事演習。（Getty）

戴維森出席參議院軍事委員會聽證會，提到有關兩岸問題。戴維森表示過去幾過月，中國大陸在台海的活動有所增加，多次穿越台灣的防空系統。

戴維森指出，中國正在加速實現野心，以取代美國和美國基於規則的國際秩序領導地位，這是中國長期以來一直希望2050年前實現的。他擔憂，這項時間表將提早，而台灣顯然是中國實現這項目標前的野心之一，這樣的威脅在未來10年，「事實上可能是未來6年中顯見」。

他說：「我非常關注接下來的六年，還有是目前的十年，中國於戰鬥機、轟炸機、艦艇數量及能力的變化。世紀初的時候，台灣較中國的多和優勝，但現時已不一樣。」

戴維森在聽證會上的書面證詞指出，北京正在全球範圍內對台灣進行外交孤立、經濟壓迫與軍事威脅。美方提供台灣的國防物資與服務，可讓台灣得維持自我防衛能力。而為促成這個目標，印太司令部會致力促進與台灣軍方的聯合相互操作性、訓練、準備與專業性發展。

戴維森強調台海和平穩定關乎美方利益。他表示歡迎北京採取措施為緊張局勢降溫，改善兩岸關係。