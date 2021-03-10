巴西前總統盧拉有罪裁決被判無效　重獲2022年參加大選資格

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-10 13:41

現年75歲的巴西前總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）被控涉及巴西石油公司貪腐案，聯邦最高法院大法官法欣3月8日裁定巴拉納聯邦法院不具審理權，原先的罪行判決均無效。盧拉倘欲出戰2022年10月舉行的大選，他已重獲參選資格。

受消息刺激，巴西股市8日急跌4%，巴西雷亞爾兌美元下跌2%至5.82，這是2020年5月來低位。對投資者來說，他想參選將意味着，選舉議程將阻撓巴西正在推動的改革。

法欣（Edson Fachin）的判決稱，一審法院無權審理盧拉在巴西石油公司（Petrobras）貪污調查專案「洗車行動」（Lava-Jato）中涉及1楝海濱豪宅、1幢別墅的裝修以及非法輸送的資金予盧拉的4宗案件。

法欣稱，當時對盧拉定罪的庫里蒂巴（Curitiba）的法院缺乏司法管轄權，並將4宗案交回首都巴西利亞的聯邦法院審理。

對於法金的判決，盧拉在Twitter發文說：「今天的判決確認庫里蒂巴聯邦法院沒審理權，就是確認我們在這場漫長的法律鬥爭中一直是正確的。」

值得留意的是，聯邦最高法院判決只是針對巴拉那聯邦法院涉及盧拉訴訟案的審理權，而非定罪的合理性。此外總檢察長辦公室稱會就此上訴，這意味盧拉的參選資格仍有變數。

圖為巴西勞工黨一名會員3月9日在巴西利亞的最高法院外示威，表達支持前總統盧拉。（AP）

盧拉在被判有罪後，2018年4月至2019年11月期間被監禁18個月。在等待上訴結果期間，盧拉獲釋，但被禁止參加大選。

他因被判入獄無法參加2018年大選，博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在當年勝出。民意調查結果顯示，盧拉被送進大牢時，是最有可能贏得選舉的人。

彭博社8日引述巴西報章O Estado de S.Paulo2月19日至23日對2002進行的民調，結果顯示，盧拉及博爾索納羅的拒絕率分別為44%及56%。由此看來，盧拉倘參選，會對現任總統博爾索納羅構成威脅。