311地震十周年｜愛女失蹤10年母未曾放棄：終有一天要找回你

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-11 17:01

311東日本大地震，造成15,899人死亡，2,525人失蹤。在十周年的今天，一名母親仍然等待着她失蹤的女兒——即使最後可能只找到遺體，她仍不願放棄。

圖為3月11日，福島縣浪江町。工作人員繼續在岸邊搜尋失蹤者。（Reuters）

宮城縣石卷市的成田博美，今年已是60歲的老人。3月11日她帶着鮮花來到女川海邊，祈禱着盼望終有一天能找回失蹤的女兒。

「我的女兒就在這個海裏。」成田繪美，當年26歲，是日本七十七銀行女川分店的職員。2011年她才剛結婚3個月，她與丈夫在老家附近的公寓居住。大地震當日她如往常先回老家與母親打招呼，才前往銀行上班，但成田母親萬萬未有想到，那會是兩人最後一次的見面。

地震引發巨大海嘯，她與同僚12人逃到屋上避難，卻不幸被海嘯沖走。12人有1人在海中獲救，4人證實死亡，其餘8人失蹤。這8人的遺體，至今仍未找到。

「我怎麼可能會忘記。每次用冷水洗手的時候，都會想到『今天天氣有點冷，繪美會否着涼呢』不禁哭起來。即管只是遺體或是甚麼，我都希望能找到她，想把她抱在懷裏。」

十年以來，每次警察或海上保安廳外出搜索失蹤者，成田都會特意跑去聽取消息。每個星期，她都會做一餐女兒最喜歡的食物，拿到海邊祭祀。女兒的電話合約她至今仍然留着，並每天持續發短訊：總有一天會找到你回來。

「重建讓這裏恢復當年生氣，還真會讓人驚訝過去是否曾發生地震一樣。但繪美已不在了，這只會讓我感到悲痛。」

大地震的失蹤人數共有2,525人，但不經歷多少年，正在等着他們回來的家人，心情都未曾改變。