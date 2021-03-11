311地震十周年｜死亡失蹤者合共達2.22萬人　逾4萬災民仍然未歸家

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-11 11:21

2011年3月11日東日本大地震和福島核災造成2萬多人死亡和失蹤，是第二次世界大戰以後日本最嚴重的天災。十年過去，至今仍然有超過4萬人要遠離家園避難，仍然未能歸鄉。

日本放送協會（NHK）報道，10年前的3月11日下午2時46分左右，東北海岸發生規模9.0的強烈地震，並引發高達10米以上的海嘯，侵襲東北地區和關東地區沿岸。

警察廳統計，311地震死亡和失蹤者數目高達18,425人。根據復興廳和地方政府統計，災民避難期間因為健康惡化等原因過世的「震災相關死亡者」，至3月9日至少有3,775人。因此，地震造成的死亡和失蹤者總數高達2.22萬人。

報道指出，10年來，災區居住環境有一定程度的改善。311地震後，一度曾有11萬人居於組合屋等臨時住宅，宮城縣去年4月已經全部撤離臨時住宅，岩手縣也預定今年全員撤離；提供失去家園者居住的「災害公營住宅」，也於去年12月完工。

然而，到今年2月，以福島縣為主，仍有41,241人離開家鄉避難，不知何時可以返鄉；他們於目前的居處也衍生出經濟負擔和孤獨死等問題。

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《每日新聞》報道，至今福島縣內仍然7個市町村共337平方公里的土地還無法居住。即使避難指示逐步解除，仍然留下人們無法返鄉的土地。受災的42個市町村人口，與10年前相比，減少了4.3%。即使311已過了10個年頭，復興工作仍然繼續。