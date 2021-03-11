中美2+2｜美媒：中國意在傳達一個「重要訊息」

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-03-11 23:06

美國國務院3月10日宣布，美國務卿布林肯（Antony Blinken）與國安顧問沙利文（Jake Sullivan）將於18日與中國國務委員王毅和中國外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行首次高級別峰會。美媒分析會晤可能談到的重點議題並指出北京的戰略考量。

美國新聞網站Axios在3月10日報道稱，18日在阿拉斯加州安克雷奇舉行的中美高層會晤上，網絡攻擊、人權問題以及中國在台灣和香港的行動很可能會被提上議程。此外，拜登（Joe Biden）政府和中國官員都希望美中關係能夠容納一定程度的合作，因此可能在氣候變化和新冠肺炎（COVID-19）疫情防範等領域建立夥伴關係。

美國國務院關於中美高層會晤的聲明。（美國國務院官網截圖）

報道指出，王毅和楊潔篪可能會要求美國停止干涉他們所認為的中國領土主權問題，也可能會反對他們所認為的區域遏制的企圖，例如計劃舉行的由拜登主導的美日印澳四方安全對話。

報道分析，中國領導人可能會將目前的時機視為一個機會之窗，以說服新一屆美國政府：支持北京的全球目標會讓美國獲益頗多，如果美國試圖阻撓這些目標，則會讓美國損失慘重。

美媒稱，此次中美高層會晤，王毅和楊潔篪希望中美關係得到緩和。圖為2021年3月7日，中國國務委員、外交部長王毅出席全國兩會記者會。（中國外交部）

報道最後指出，截至目前，在美國政府全面審視美國對華政策之際，拜登以一種停滯的模式維持特朗普（Donald Trump）時代對中國採取的大部分強硬措施。而王毅和楊潔篪無疑希望贏得一個緩和。

3月11日，中國外交部發言人趙立堅宣布，應美方邀請，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅將同美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理沙利文於3月18日至19日在安克雷奇舉行中美高層戰略對話。

楊潔篪與美國高層的數次會晤：

趙立堅在當天的答記者問上表示，中方對中美關係的立場是明確的。中方要求美方客觀、理性看待中國和中美關係，摒棄冷戰、零和思維，尊重中方的主權、安全、發展利益，停止干涉中國內政，按照兩國元首通話精神，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。