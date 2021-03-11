中美高官將首次會晤　美國說法極具迷惑性

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-03-11 12:06

中美高官將舉行拜登（Joe Biden）上台後的首次會晤的消息近來一直在輿論場發酵，中國外交部新聞發言人3月10日並未確認有會晤一事，白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）3月9日也指目前沒有任何確定的有關詳情。但當地時間3月10日美國國務院率先公布了中美高官將會晤的確切消息。

美國國務院稱國務卿布林肯（Anthony Blinken）出訪日本和韓國後，會於18日於阿拉斯加與中國中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及外長王毅會談，是總統拜登上台以來，兩國高級官員的首度碰面。白宮發言人普薩基當地時間3月10日進一步確認了布林肯將於3月18日在阿拉斯加會見楊潔篪與王毅等中國高級官員。

值得注意的是，美國方面率先確認公布會晤這一新聞議程的同時，還渲染了此次會晤是由中方主動的意思以及美方對華的強硬立場。

2021年2月6日負責中國外交事務的政治局委員楊潔篪（左）與美國新任國務卿布林肯通話，雖然雙方聲明「共識」不足，但打破了中美相對停滯的狀態。（左：AFP 右：Getty）

白宮新聞秘書普薩基3月10日在新聞發布會上說：「本屆政府與中國官員的首次會晤應在美國領土上舉行，這對我們來說很重要，而且應在我們與亞洲和歐洲的夥伴和盟友會晤並進行密切磋商後舉行。」

據悉，阿拉斯加位於西北太平洋，儘管是美國領土，但是中美兩國高官要抵達阿拉斯加都需要長途飛行。這個地點可以說是一個相對公平，並不凸顯中美誰主動誰被動的地點。會晤沒有安排在中美兩國的政治中心北京或者華盛頓，本身也是避免吸引更多視線的做法。白宮渲染會晤在美國領土舉行，姿態非常高，和拜登政府在涉華議題上有內部壓力有關。這一說法更多是給美國國內看的。

以往楊潔篪王毅同時現身的情況一般出現在中國國家主席習近平（中）出訪時，此次美國方面公布的消息有待中方進一步確認。（AP）

此外，布林肯當地時間3月10日在美國參議院外交事務委員會聽證會暗示，下週的會晤並不是重返以往美國政府所用的定期高階對話。

「目前無意進行一系列後續交流。即便有後續交流，前提也必須是我們所關切的美中議題有具體進展和具體結果，」布林肯說。

下周會晤還未登場，布林肯就率先說以後可能不會有後續交流，並非拜登政府的真實意思表達。華府圈子曾批評中美定期高階對話在處理美國對華不滿方面沒有太多收穫，布林肯言論是為了避免會晤受到指責，這是政治正確的說法。

布林肯當地時間3月10日出席美國參議院外交事務委員會聽證會。（Getty Images）

美國政府換屆後，同重要國家官員開展對接和對話是正常的國與國溝通。布林肯此次並非單獨專程會晤楊潔篪王毅。在會晤中國高官之前，根據3月10日美國國務院的聲明，16日至17日，布林肯和美國防長奧斯汀（Lloyd Austin ）將與日本外相茂木敏充和防衛相岸信夫，在東京舉行美日外長防長「2+2」會晤。隨後，17日至18日，布林肯和奧斯汀將前往韓國首爾，同韓國外長鄭義溶和防長徐旭一起，進行美韓「2+2」會晤。

美國國防部3月10日也發表聲明，證實了奧斯汀將同布林肯一起訪問日本和韓國。此外，奧斯汀會先訪問位於夏威夷的美國印太司令部總部，會見美國部隊和高級指揮官。聲明還透露，在訪問完日本和韓國之後，奧斯汀將訪問印度，同印度防長辛格（Rajnath Singh）會晤。

白宮國家安全顧問沙利文是拜登非常重要的親信。（AP）

中美高官將會晤的消息是美國國務院3月10日宣布的，這和美國國務院宣布布林肯其他日程的日期是一致的。可見，本輪訪問是拜登政府上台後在印太地區開展的一系列外交動作的一環。

日韓是美國的核心盟友，美國同其進行「2+2」會晤是慣例，中印是印太舉足輕重的國家，美國本屆政府清楚印太的重要性，清楚印太誰是主要國家。美國國務卿和國安顧問同時會晤楊潔篪和王毅，這種安排也非常少見，中美一開始就舉行這樣形式的「2+2」會晤，說明雙方都高度重視兩國關係。

中美關係的重要性決定了中美官員必須會晤，必須就一系列議程進行溝通，與美國官員訪問日韓不同，中美官員在阿拉斯加會晤，可能是中美雙方拉鋸討論的結果，暗示了美國方面有內部壓力，美國需要將會晤包裝成美國的勝利、美國的強硬。這從一個側面也說明美國自信心在下降，美國需要通過各種操作和安排來強調自身的強大地位。