利比亞動盪10年後終成立新政府　新總理德貝巴籲人民和解

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-11 20:05

利比亞國民代表大會（國會）3月10日在中部城市蘇爾特（Sirte）召開會議，批准成立作為過渡期政府的新民族團結政府。政府15日在東部城市班加西就職。

利比亞民族團結政府領導人德貝巴（Abdulhamid Dbeibeh）的新政府組成10獲得利比亞國會的批准。國會10日以多數票通過組成利比亞民族團結政府。 136名議員參加投票，有132票贊成、2票棄權，另有36名議員缺席投票。

德貝巴在講話中呼籲利比亞人民和解。他向議員承諾，會為2021年12月舉行的大選創造條件。

圖為利比亞新任總理德貝巴2月25日在的黎波里出席記者會。（Reuters）

2011年獨裁者卡達菲（Muammar Gaddafi）政權倒台後，利比亞政局陷入動盪，形成由薩拉傑（Fayez Al-Sarraj）領導的民族團結政府和由強人哈夫塔（Khalifa Haftar）通領導的東部武裝「國民軍」分庭抗禮的局面。2020年10月，雙方軍事代表在聯合國的斡旋下，在日內瓦簽署停火協議，決定在利比亞全境實行「完全和永久」停火。

來自利比亞各界的共75名代表2020年11月在突尼斯啟動政治對話論壇，2021年2月5日，各方在日內瓦舉行的最新一輪政治對話論壇會議上選舉產生「利比亞統一臨時行政機構」，並選舉德貝巴為過渡政府總理。