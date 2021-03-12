中美2+2｜白宮：將提出新疆種族滅絕問題　對台港議題不會退縮

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-03-12 08:48

中美高官下周於阿拉斯加舉行面對面會談。美國白宮3月11日表示，美國官員將向中方官員討論中國新疆對維吾爾族穆斯林少數種裔的種族滅絕問題，並指華府面對台灣或香港等問題都不會退縮。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）表示，處理針對維吾爾族穆斯林的種族滅絕問題將是下周與中方直接討論的一個話題。

她也表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）會見中國官員時不會退縮，「無論是台灣問題，還是……香港民主倒退的行為，或者我們對（中美）經濟關係的擔憂」。

圖為2021年3月11日，美國白宮新聞秘書普薩基出席記者會。（美聯社）

國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，全國人大會議表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》是「對香港自治、自由和民主進程的直接攻擊」。他預計，與中國官員會面時將有一些艱難的對話。

普賴斯說，華盛頓將於符合美國利益的領域探討與中國的合作，包括氣候變化，但呼籲北京如果想改善美中之間的緊張關係，就必須做出改變，「我們不是為了談判而談判」。他說：「我們期待北京……要證明對目的的嚴肅，要證明它尋求實現自己經常申明的改變雙邊關係基調的願望。」