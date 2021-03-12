歐盟據報達成共識　擬就新疆人權問題制裁中國官員

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-12 12:44

美國《華盛頓日報》引述外交官員指，經過本周長時間的談判之後，歐盟高官3月11日同意引用新的人權制裁機制，計劃就新疆人權問題對中國官員實施制裁。報道指，四名人士和一個實體將被制裁。

報道提到，制裁措施將包括旅遊禁令和凍結資產。決定仍然有待於3月22日歐盟外交部長會議正式通過。達成最終決定之後，歐盟將公布制裁名單。這將會是自天安門事件以來，歐盟首次制裁中國。

據指，駐布魯塞爾的歐盟代表花三日的時間就制裁名單達成協議。與中國關係良好的匈牙利政府是主要的反對聲音，不過歐盟27國政府最終於3月11日下午取得共識。一名歐盟外交官形容中國是「種瓜得瓜，種豆得豆」。

圖為2021年3月10日，中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第四次會議閉幕。（美聯社）

歐盟：人大決定違反「一國兩制」原則

中國全國人大會議表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，歐盟發表聲明關注。歐盟指出，人大的決定再次違反「一國兩制」原則、中國的國際承諾和香港《基本法》。歐盟促請北京和香港政府恢復香港民主進程的信心，並停止迫害提倡民主價值的人。聲明提到，歐盟將考慮採取額外行動，關注香港局勢。