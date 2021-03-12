疫情大流行一周年：澳洲變荷里活影星拍戲天堂　阿聯酋做疫苗樞紐

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-12 17:06

2020年3月11日世衛宣告把新冠肺炎（COVID-19）疫情定義為全球大流行後，距今一年，多國仍未能自由開放邊境，經濟受重創，但也有一些地方趁機找到新商機，包括在疫苗受控的澳洲，如今成為荷里活影星的拍戲天堂，至於中東阿聯酋則充滿雄心要把國家發展成為地區疫苗樞紐，還推動疫苗旅遊。

相對西方多國，澳洲疫情並不嚴重，3月11日全國單日新增11宗個案，遠遠低於英、美等國。在疫情之下，影視製作大受影響，拍攝期間演員無法戴口罩，播疫風險高，在歐美都有電影電視劇要中斷拍攝，結果他們之後找到的「避風港」，就是澳洲。

↓哪些影視作品疫情期間在澳洲拍攝？↓

坎培拉政府也趁機出招，2020年7月直接把拍攝補助計劃規模加碼4億澳元，以吸引那些無法在歐美拍攝的作品「過檔」。

據《紐約時報》指，有數十套國際影視製作湧到澳洲拍攝，形容「荷里活影星在找到逃避病毒的出口」，這些作品將包括漫威（Marvel）大片《Thor: Love and Thunder》、大導演朗候活（Ron Howard）的新作《Thirteen Lives》、茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）與佐治古尼（George Clooney）的新片《Ticket to Paradise》等。

部分有錢人為了接種疫苗前往阿聯酋，圖為2020年11月的杜拜（Getty）

阿聯酋想做疫苗樞紐

在疫情來到一周年時，中東的阿聯酋也有意開拓新財路，就是成為地區內的疫苗樞紐。這個國家事實上早有部署，先是分別與中國國藥疫苗、俄羅斯衛星V疫苗合作，成為這兩款疫苗第三期測試的實驗地點，到了2021年，阿聯酋更會生產國藥疫苗。

據觀察家研究基金會（Observer Research Foundation）撰文認為，阿聯酋將成為中東內的新疫苗樞紐，投放資源於製造疫苗與分發，更把目標放到中東以外地區，包括非洲與亞洲其他國家。

阿聯酋還想推動疫苗旅遊，這個國家分別提供國藥疫苗、輝瑞疫苗、阿斯利康疫苗與衛星V疫苗，除了讓國民免費接種外，並引來一班有錢人為了接種疫苗而前往，順便入住豪華酒店。據《衛報》指，英國的騎士橋俱樂部（Knightsbridge Circle）甚至推出新服務，讓富豪到阿聯酋接種國藥疫苗。