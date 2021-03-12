新冠肺炎｜歐洲藥管局指無跡象顯示阿斯利康疫苗引致血栓

撰文： 梁凱怡 張子傑 許懿安 最後更新日期： 2021-03-12 09:08

歐洲有人接種阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗其後出現血栓，多國暫停使用疫苗或相關批次。歐洲藥品管理局3月11日表示，無跡象顯示接種疫苗導致血栓的情況出現。法國和西班牙表示繼續使用疫苗。

歐洲藥品管理局發表聲明，指接種疫苗的好處仍然大於風險，疫苗可以繼續接種，並提到將繼續密切監察血栓個案。當局表示，接種疫苗之後出現血栓的個案不比未接種人士出現血栓的個案多。

法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）出席政府每周疫情簡報會時表示，當地衛生部門與歐盟相關部門都認為沒有叫停阿斯利康疫苗的理由，指該款疫苗利多於弊。而他指出，當局正審視每宗發生嚴重副作用的個案，調查是否與疫苗有關，現時未有任何正式發現。

鄰國西班牙亦指，當地沒有任何與阿斯利康疫苗有關的血栓個案。目前西班牙只容許18至55歲人士接種疫苗，並等待歐盟衛生部門的數據才決定是否跟隨其他歐洲國家放寬接種年齡上限。

圖為2020年9月9日，阿斯利康研發的新冠疫苗。（路透社）

歐洲多國停用疫苗

奧地利有人接種阿斯利康疫苗之後出現血栓其後死亡，政府宣布停止使用相關批次。愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡相繼宣布停用。丹麥其後出現同類個案，決定暫停全面停用疫苗。挪威和冰島跟隨。