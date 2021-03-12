印度或阻止本國電訊商購買華為設備

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-12 16:21

兩名政府官員稱，根據將於6月生效的採購規定，印度可能會阻止其移動運營商使用中國華為製造的電訊設備。

路透中文網3月12日報道，新德里對採購更多中國公司的技術設備持謹慎態度，這既是出於安全擔憂，也是因為希望讓印度製造商有機會生產更多電訊設備。

印度電訊部門3月10日表示，6月15日之後，運營商只能從政府批准的「可信來源」購買某些類型的設備，並表示政府也可能創建一份「禁止採購」黑名單。這兩位匿名官員吿訴路透，華為可能會出現在這份黑名單上。

其中一名官員表示，「如果一項投資對國家安全構成風險，我們就不能把經濟效益放在首位。」

印度電訊部3月11日並未提供有關制定可信來源或採購黑名單的計劃的更多細節，也未就此事對華為的影響置評。

不過，另一位不具名官員吿訴路透，在印度業務較少的中興通訊也可能被列入黑名單。

華為和中興通訊均未立即回覆記者的置評請求。

印度三大電信運營商中的兩家，Bharti Airtel和Vodafone Idea，都使用華為設備。行業分析師表示，對華為設備的任何限制都可能推高成本。

華為的設備和網絡維護合同通常比愛立信和諾基亞等歐洲競爭對手便宜，而且在印度此類設備的供應有限。

一位高級政府官員對路透表示：「我們已經開始批准一些投資計劃，包括來自中國的投資計劃，但我們不會批准任何電信基礎設施和金融等領域的投資計劃。」

官員們還表示，印度不太可能取消去年針對100多箇中國移動應用的禁令，也不太可能允許中國公司競購印度航空（Air India）和煉油商巴拉特石油公司（Bharat Petroleum）等國有企業的股份。

印度計劃在4月1日起的12個月內通過出售國有企業的股份籌集235.7億美元。

印度財政部並未回覆記者的置評請求。

其中一位消息人士表示，印中邊境衝突是近40年來最嚴重的，已經讓兩國本已脆弱的關係更加惡化，「重新獲得信任將是一條漫長的道路」。

印度科技部並未回應就移動應用禁令置評的請求。