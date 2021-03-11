印度修法限制電訊商只能採購可信任設備　變相排除華為

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-03-11 15:52

印度政府3月10日通過電訊許可規範修正案，從6月15日起，電訊商採購電訊設備，只能從指定機構批准的「可信任」商源採購，意味將限制華為與中興等中國電訊企業參與印度4G擴展與即將進行的5G網絡的建設。

《印度時報》引述印度官員稱，中印兩國關係緊張，印度政府對一些電訊運營商繼續從中國電訊企業採購電信設備感到不滿。

印度電信局3月10日發布的修正案稱，從6月15日起，獲得電訊執照的電訊商只能於所建構的電訊網路連接「可信任的產品」，且必須獲得指定機構的許可才可升級相關設備，並僅可從可信賴來源採購。

修正案指出，為了國家安全，政府有權透過指定機構，考量印度的國防或與國防直接和間接相關的事項，為採購電訊設備時加上前提條件。因此印度國家網絡安全協調員（National Cyber Security Coordinator）將擔負指定機構任務，並提供一份「無法採購」的採購商源清單。

印度電訊出口促進委員會（Telecom Export Promotion Council）主席阿加瓦爾（Sandeep Aggarwal）表示，這是一項非常及時的決定，恰逢印度電訊領域面臨網絡攻擊的威脅，尤其這些攻擊是來自印度鄰國。