美日印澳「四方安全對話」展開　菅義偉：反對中國單方面改變現狀

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-13 00:27

美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相菅義偉、印度總理莫迪（Narendra Modi）及澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在3月12日舉行「四方安全對話」（Quad），討論印太地區合作和自由等議題。其中菅義偉表示，反對中國企圖改變現狀的做法。

拜登表示，一個自由而開放的印太地區對大家的未來極為重要，他指華府承諾與各國夥伴及區內盟友合作，務求實現地區穩定。

四方安全對話：美國總統拜登3月12日於白宮與副總統賀錦麗、國務卿布林肯及其他國家安全高層官員與會。（Reuters）

菅義偉則提到，希望四國可以堅定推動實現印太地區自由和開放，同時對於中國單方面企圖改變區內現狀表達強烈反對。他同意與美國、印度和澳洲領袖合作應對有關問題。

四方安全對話：澳洲總理莫里森認為，美日印澳在印太地區有長遠利益，這次對話是為了支撐區內和平穩定，並令區內所有國家受惠，因此中國沒必要為此反對。（AP）

除了中國問題外，對應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情亦是今次對話重點，他們同意合作為印太地區的發展中國家提供疫苗相關的支援，當中拜登提到，四國會推出新的合作關係，增加疫苗產量，令整個印太地區受惠。

美聯社在會前引述兩名白宮高層報道，與會四國計劃容許印度提升疫苗產量，希望在2022年底前增至10億劑。

另外他們對緬甸局勢表達憂慮。