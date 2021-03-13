選舉改制｜聯合國人權理事會開會　朝鮮等國發言支持中國

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-13 10:19

聯合國人權理事會3月12日舉行第46次會議。斯里蘭卡、朝鮮、南蘇丹、喀麥隆、阿塞拜疆、科特迪瓦等發展中國家發言，就涉疆、涉港問題支持中國。

斯里蘭卡讚賞中國為促進新疆經濟社會發展、維護社會穩定、保障新疆各族人民人權，包括經社文權利和發展權所做努力，支持中國在香港實施「一國兩制」。重申香港是中國不可分割的一部分，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。

朝鮮重申堅決反對將人權問題政治化，敦促有關國家停止利用新疆和香港問題干涉中國內政。

圖為2021年3月11日，中國國務院總理李克強出席記者會。（美聯社）

南蘇丹表示，支持中國在香港實施「一國兩制」，香港居民充分享有自由和人權，敦促有關國家停止利用不實信息對中國無端指責，停止利用新疆問題干涉中國內政。

喀麥隆呼籲尊重會員國主權和領土完整，表示喀堅持一個中國原則，歡迎中國在新疆和香港地區採取的舉措。

阿塞拜疆強調，人權理事會任何涉及中國的討論都必須秉持不干涉主權國家內政的原則。

科特迪瓦表示堅持不干涉內政原則，呼籲各方加強合作，確保人權理事會討論人權問題時秉持普遍性、客觀性和非選擇性原則。敦促人權高專繼續開展建設性對話，避免將人權問題政治化，特別是涉及香港的行政和安全事務。

白俄羅斯、古巴在本次會議上分別代表71國和64國就涉港、涉疆問題作支持中國的共同發言。此外，不少國家還以單獨發言形式支持中國的正義立場和舉措。