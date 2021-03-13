英國女子夜晚獨自歸家失蹤　遺體尋獲　一名警察涉綁架謀殺被起訴

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-13 14:16

英國首都倫敦（London）33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard）上周步行回家期間失蹤。警方3月10日在肯特（Kent）一個樹林發現其遺體。一名在職警察涉嫌綁架和殺害埃弗拉德被起訴，震驚英國社會。

埃弗拉德3日晚約9時從朋友公寓離開後獨自走路回家，路上和男友通話，接着就下落不明。朋友家距離她家的走路時間約為50分鐘。

警方翻查閉路電視畫面發現，埃弗拉德最後一次現身是晚上9時30分左右。她當時正獨自在倫敦南部地區克拉法姆（Clapham）橫過大馬路。畫面顯示她身穿綠色外套和有菱格紋的藍色運動長褲，戴着白色冷帽與口罩。警方表示，尚不清楚她最後有沒有返抵布里克斯頓（Brixton）的家。

▼警方在Twitter發布影片尋人：

We need YOUR help to find #SarahEverard.



Were you driving in the Poynders Road area after 9.30pm on Wednesday 3rd March?



PLEASE check and double check your dash and door cams for footage.



📞 If you have any information call the incident room on 0208 785 8244 pic.twitter.com/tHLHbfDbiR — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 9, 2021

48歲警員卡曾斯（Wayne Couzens）9日因為涉嫌綁架與謀殺埃弗拉德被捕，12日晚遭起訴。一名30多歲女子也因為涉嫌協助犯案被捕。

卡曾斯的鄰居10日接受英國獨立電視公司（ITV）訪問時表示，卡曾斯和妻子及2名孩子同住，「他們看起來就像一個正常且普通的家庭，沒有什麼奇怪的地方。」鄰居並說，警方在卡曾斯家中的花園挖掘。

首相約翰遜（Boris Johnson）11日表示對事件感震驚。他對埃弗拉德的親友致上誠摯的哀悼之意，並承諾將盡快找出真相。

#MISSING | The search for Sarah Everard continues. If you saw anything suspicious in the following areas on Wednesday night please call us on 101.



- The A205 around #Clapham Common

- Cavendish Road

- New Park Road

- #Brixton Hill

- #Brixton Water Lanehttps://t.co/FAunrfj4Tj — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 7, 2021

女性的人身安全成為英國近期的熱門社會議題，不少女性在社交媒體分享夜歸的嚇人體驗並附標籤「她只不過是走路回家」（#SheWasJustWalkingHome）。

一名獨居在倫敦的女性發文表示，最讓人難過的是，埃弗拉德已做到每樣應該注意的事情。她身穿明亮的顏色和可以迅速逃跑的平底鞋，在回家路上打電話給男友，而且專挑寬敞明亮的大馬路走，但依舊遭遇不幸。