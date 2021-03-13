美國會反壟斷聽證會有前哨戰？Google與微軟隔空「開火」

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-13 20:54

在美國科技公司微軟（Microsoft）為美國會眾議院一聽證會作證之前，它與素有「牙齒印」Google不和愈趨浮上檯面。

美國會司法委員的反壟斷小組委員會在美國時間12日舉行聽證會。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）在向小組委員會發出書面作證時稱，今日困擾新聞業的問題，源於在Google控制下的網絡搜尋及廣告科技市場，缺乏競爭。

史密斯稱這不在說Google是否有不法行為，而是微軟20年前從自己的第一身經驗所學到的：當一家公司的成功對一個市場及社會構成負面影響，問題不應被忽視。

Google正在面對美國政界人士指責，以及新聞業指其轉載新聞「無本生利」。此外隨着Google在3月初宣布不再支援第三方Cookies以及不再直接追蹤用戶資訊，對想投放廣告的媒體造成衝擊。

圖為3月12日，微軟總裁史密斯在美國國會為反壟斷聽證會作供。（Reuters）

Google在聽證會舉行前亦發布網誌時，稱微軟為一己私利提出一些主張，以及又再實行侵略性的「反Google」行動。

Google負責全球事務的高級副總裁沃克（Kent Walker）發網誌，重提微軟近期涉及的網絡安全事件：2020年疑似俄羅斯黑客透過美國資訊科技公司SolarWinds的軟件入侵微軟用戶帳號（包括國家政府機構），疑利用微軟的雲端漏洞行事；3月2日微軟稱有中國政府支持的黑客，利用微軟電郵伺服器軟件漏洞，入侵包括美國政府機構及公司。

微軟因上述事件，在過去數月面臨調查。沃克在網誌中引述它們，暗示微軟為轉移視線才指控Google壟斷。他稱對微軟「再用」其塵封多年的「反Google」做法，他對此並不意外。