美國代表聯合國發言　譴責中國壓迫少數民族

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-13 15:35

美國駐日內瓦聯合國代表團代辦卡賽雷（Mark Cassayre）3月12日的聯合國人權理事會會議上稱，中國虐待少數民眾以及宗教少數群體。

他稱：「我們譴責中國虐待（abuse）少數民族與宗教少數群體，包括在中國在新疆犯下反人類罪（Crimes Against Humanity）及種族滅絕，以及在西藏施加嚴重的限制。」

布萊斯韋特在聯合國人權理事會稱：「對於在新疆發生的廣泛及有系統的人權侵犯，我們仍深切關注，包括有可信的報告稱當地存在強制勞力以及強制避孕。」

卡賽雷當天在會上發言時表示「我們譴責香港當局拘留那些行使自己權利與自由的民主社運人士，要求立即釋放他們。」

英國常駐聯合國日內瓦辦事處代表布萊斯韋特（Julian Braithwaite）與卡賽雷都對香港21名民主派人士仍被拘留以及不獲保釋表示關注。

圖為美國務卿布林肯3月11日發布的聲明截圖。（美國駐港澳總領事館網站）

美國務卿布林肯（Antony Blinken）之前在3月11日也曾發聲明，譴責中國單方面改變香港選舉制度，是直接攻擊香港人享有《中英聯合聲明》項下承諾的自治。

中國外交部發言人趙立堅則曾在3月10日表示，所謂中國新疆存在「種族滅絕」的說法荒謬絕倫，完全是別有用心的造謠和徹頭徹尾的謊言。