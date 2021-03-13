日本防衛大臣岸信夫談及台灣　注意兩岸軍事平衡差距逐年擴大

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-13 19:33

日本防衛大臣岸信夫3月13日狂談到跟台灣相關議題時稱，中國和台灣的軍事平衡朝着對中國方面有利的方向變化，且差距有逐年擴大的傾向。

被視為「親台派」岸信夫13日參加加拿大智庫主辦的視像會議，稱「中國正持續快速地強化軍事力量，和台灣的軍事平衡朝對中國方面有利的方向變化，且這個差距有逐年擴大傾向」。

岸信夫認為「有關兩岸關係，期待藉由當事雙方直接對話和平解決」。他還說，「我們將密切關注軍事平衡結構轉變的趨勢」。

中國海警船1月14日在釣魚島附近展開了巡航，這是2020年中國海警船第二次進行這樣的巡航。（Reuters）

他也就中國海警局船隻多次駛到尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近海域批評：「（海警局）在組織、裝備、人事等各方面加強與軍方的協作。侵犯我國主權，絕不容許。」

岸信夫對於中國允許海警局使用武器的《海警法》的施行，再次稱「從與國際法的整合性觀點來看，（海警法）有的規定存在問題」。

他在講話中還提到香港的局勢，並批評中國人大決定香港選舉制度的變化是不容忽視的。他就香港及台灣的狀況稱「單方面企圖以武力改變現狀是不尋常的。」他稱「強烈意識到太平洋西側正在發生的事情。」