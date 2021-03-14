中國駐英使館譴責英歐及G7官員涉港言論　稱堅決反對外來干涉

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-03-14 11:32

全國人大會議3月11日表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。中國駐英國大使館3月14日回應英歐官員及七國集團（G7）外長就上述消息的涉港言論，表示強烈譴責和堅決反對。

2021年3月11日，中國十三屆全國人大四次會議通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》。中國國家主席習近平（中）與其他國家領導人在決定通過後一同鼓掌。（AP）

中國駐英國大使館官網當地時間3月14日發布題為《中國駐英國使館發言人近日就英國外交發展大臣涉港聲明及七國集團外長和歐盟外交與安全政策高級代表涉港聯合聲明答記者問》的通吿。

通吿引述中國駐英國大使館發言人說，英國等有關國家和組織政客混淆是非、顛倒黑白，無理抹黑攻擊中方，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

發言人指出，首先，中國全國人大決定完善香港特區選舉制度的權威性不容挑戰，符合中國憲法和香港基本法規定，也符合國際通行慣例。他指完善香港特區選舉制度，落實「愛國者治港」原則，將更好推動香港民主制度健康發展，更好保障香港民眾權利和自由，確保一國兩制實踐行穩致遠。

發言人又駁斥英國外相藍韜文（Dominic Raab）批評北京持續不遵守《中英聯合聲明》的言論，稱中國政府管治香港的依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，不存在所謂對香港民眾的「責任」，「中方堅決反對任何外來干涉。香港是中國的一個特別行政區，香港特區選舉制度如何設計、怎麼完善純屬中國內政，不容任何外來干涉。」