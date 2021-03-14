英國警察被控綁架謀殺　倫敦逾千民眾集會悼念遇害女子

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-14 11:00

英國一名警員涉嫌綁架和殺害33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard）。首都倫敦（London）3月13日超過1,000人上街悼念埃弗拉德。警方以違反防疫措施為由驅散人群，期間與部分民眾發生衝突。

女性人身安全因埃弗拉德遇害成為英國近期熱門社會議題。包括英國威廉王子（Prince William）的妻子、劍橋公爵夫人凱特（Catherine，Duchess of Cambridge）在內不少民眾當天較早時在倫敦西南部的克拉法姆公園（Clapham Common）聚集。這是埃弗拉德生前最後現身的地方。

他們在園內一個演奏台附近即興製作一塊紀念碑，並在周圍擺放鮮花和蠟燭。愈來愈多民眾其後到場聚集，大部分人為女性。他們對死者表示敬意，並抗議女性獨自出門在外時感到缺乏安全。

警方稱，民眾不應集會，要遵守抗疫規定。倫敦都會警察局長狄克（Cressida Dick）稱，任何守夜均非法且不安全。現場氣氛逐漸緊張，有目擊者稱見到警方把數名女子拖離現場。警方無即時公布被捕人數。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）稱，警方「有時既不恰當也不適度」，他正尋求迪克作出緊急解釋（urgent explanation），內政大臣彭黛玲（Priti Patel）也說已要求警方提交全面報告。