新冠疫苗｜血栓＋供應不足＋對變種無效　阿斯利康不利消息頻傳

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-14 18:47

阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，被指可能與近日數名民眾接種後出血、血栓及血小板不足的情況有關，多國宣布暫停接種計劃。但在現時全球疫苗普遍不足的情況下，阿斯利康的問題料會進一步拖慢各國疫苗接種速度，增加病毒擴散及變種潛在風險。

圖為德國漢堡，阿斯利康製藥的公司大樓。（Reuters）

繼奧地利後，包括意大利、挪威、丹麥等10個國家，都宣布暫停接種由阿斯利康製藥及牛津大學開發的新冠疫苗。

捲入政治旋渦

阿斯利康疫苗是首批推出的新冠疫苗之一，亦是歐洲目前接種的主要疫苗之一。而與阿斯利康疫苗相關的不利新聞，在疫苗面市後頻頻出現。

阿斯利康因產能不足的關係，已捲入歐洲政治旋渦。

歐盟因阿斯利康無法滿足協議中的交付數量，被歐盟禁止出口，即時受到外界的指責，歐盟則把責任推給英國身上，英國對此反駁。疫苗產能不足的問題至今無法解決，最新有報道更指疫苗因荷蘭的工廠至今未獲批准生產，可能會進一步減少供貨，令疫苗更加不足。

圖為2月28日，英國倫敦一間疫苗接種中心，正在使用的阿斯利康疫苗。（Reuters）

應對病毒能力受質疑

另一個關於阿斯利康的不利消息，是在2月英國、南非等出現變種病毒後，疫苗被指無法有效對付南非變種病毒的消息。當時只有輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNtech）及阿斯利康疫苗就變種病毒進行詳細測試，結果「輝瑞-BioNTech」被指仍有一定保護作用，阿斯利康則被指保護率大幅削減至不足20%，令疫苗聲譽大挫。

被疑引發血栓

目前未知疫苗是否與出現血栓等的副作用有直接關係，世界衛生組織亦表明，疫苗的效用大於副作用，應該繼續接種。倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）教授埃文斯（Stephen Evans）表示，若疫苗發生普遍問題，一般都會與特定批次疫苗受到污染有關，可能是細菌還是物理污染，完全停止接種並不科學。

英國政府的免疫接種聯合委員會（Joint Committee on Vaccination and Immunisation）副主席哈恩登（Anthony Harnden）亦表示，疫苗在英國已接種1100萬劑，亦不見有相關風險增加，因此不認同疫苗出現未知的嚴重副作用問題。

不論如何，疫苗目前生產出現阻礙，部分國家亦選擇暫停接種疫苗。不過疫苗接種放慢，會增加病毒擴散，甚至變種的風險。因為當一定的人口擁有免疫力，但未到達群體免疫的程度，在壓力下會令病毒更容易出現變種。