中澳關係｜澳洲官員稱就恢復木材進口提出請求　北京不理會

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-14 21:41

澳洲木材因被發現有蟲害而被中國暫停進口，行業幾個月來叫苦連天。如今，澳洲官員對恢復木材進口提出請求，但中國不理會。

據路透社3月12日報道，兩名澳洲政府「知情人士」透露，澳方試圖主動接觸，向中國海關機構提供出口原木已噴灑殺蟲劑的證據，但沒有收到任何回應。

2020年11月以來，中國海關總署宣布，因從澳洲多地進口的原木中檢出檢疫性有害生物，根據相關法律暫停進口澳洲維多利亞省、新南威爾士省和西澳省的原木。有關情況已向澳洲主管部門通報。

路透社援引相關數據稱，澳洲每年向中國出口價值約16億澳元、400萬噸原木和製漿木材。對華出口佔整個澳洲木材出口的約90%。

澳洲林業產品協會（AFPA）副總裁維奧蘭特稱，如果情況「僵持」數月乃至數年，將會嚴重打擊包括鋸木廠在內的整個產業鏈，損失數千個工作崗位。

維多利亞省波特蘭鎮商業委員會主席加納形容，當地的鋸木廠「幾乎就是一座鬼城」，「好幾百個工作被暫停」。澳洲政府數據顯示，伐木業直接涉及3,400名工人的就業，運輸等相關行業額外包括4,900個就業崗位。

但澳林業產品協會直接潑了一盆冷水，強調中國是全球製漿木材的主要買家，「這種做法不太可能成功」。

澳洲建築、林業、海事、採礦和能源工會（CFMMEU）高級官員奧康納曾呼籲，對相關行業既要實施短期援助，又要制定木材增值計劃。這樣才「不必成為中澳之間持續緊張關係的囚徒」。