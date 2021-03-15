孟晚舟引渡案進入最後階段　華為副董事長3月16日凌晨出席聽證會

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-15 20:24

加拿大卑詩省最高法院會在加拿大時間3月15日就中國華為副董事長孟晚舟引渡案。聽證會踏入最後階段，預計持續至5月。不過有關官司可能在辯方提出上訴的情況下纏訟多年。

根據3月12日公布的裁決，加拿大法官拒絕孟晚舟納入新證詞的要求。但法官暫時允許孟晚舟團隊要求的專家報吿部分內容作為證據，但須進一步提交有關相關程度的意見。

孟晚舟被指就華為的伊朗業務誤導滙豐銀行，導致銀行違反美國制裁。孟晚舟團隊試圖補充的證據與他們的說法有關，指出滙豐知道華為的伊朗業務，證明她沒誤導滙豐銀行。兩份書面證詞來自曾參加有關會議的華為員工。

卑詩省最高法院副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）稱將書面證詞列為證據不會帶來更多可信的發現，將案件變成「各說各話」。霍姆斯還駁回另外2份華為員工的書面證詞，稱這些聯繫超出引渡聽證會的「適當範圍」。這些書面證詞聲稱滙豐員工知道華為與伊朗企業的聯繫。

法庭15日會就有關加、美在孟被捕初期以及隨後訊問過程是否涉及法律錯誤進行聽證。她的代表律師稱過程有問題，故孟不應被引渡。此外美國前總統特朗普（Donald Tump）曾稱，倘有助中美達成貿易協議，他願意介入此案；代表律師稱此案因有政治干預，故孟不應被引渡至美。

孟晚舟案法律程序已持續2年，在聽證會完成最後階段後，霍姆斯將決定是否讓她被引渡至美國，而加拿大司法部長會就是否引渡做最終決定。