阿拉巴馬州共和黨決議　稱特朗普為美國245年來偉大總統之一

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-03-15 22:03

美國阿拉巴馬州共和黨執行委員會一致通過了一項決議，宣布前總統特朗普（Donald Trump）為美國史上「偉大和有影響的」總統之一。隨後，3月13日，該委員會向特朗普贈送了一份裝裱好的決議文件副本。

據美國《紐約郵報》3月14日報道，在13日晚海湖莊園舉行的招待會上，委員會將這一文件副本送給了特朗普。

前州議會眾議員、阿拉巴馬州共和黨執行委員會成員胡珀（Perry Hooper）在儀式前說道，「這項決議基本上只談論了特朗普的偉大之處，以及他如何讓美國再次偉大，我希望其他州也能效仿。」他補充說，「這是對他（特朗普）為把美國的製造業帶回美國、減稅、創造有史以來最好的經濟、增強我們的軍隊所做的一切偉大事情的認可。」

這項決議宣布特朗普是「美國245年曆史上最偉大、最有影響的總統之一」，並詳細介紹了他任職期間取得的一些「成就」，同時抨擊了他的繼任者拜登（Joe Biden）。決議文本稱，特朗普「在48個月裏取得的成就，比拜登在擔任參議員和副總統的48年期間取得的成就還要多。」

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胡珀還稱，他認為特朗普是「美國史上最偉大的總統」，他的觀點與在2020年大選中投票支持特朗普連任的美國選民一樣。「在阿拉巴馬州，我們都愛他（指特朗普）。美國人民都愛他，他得到7,500萬張選票是有原因的。我基本上是在為7,500萬美國人說話。」