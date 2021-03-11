淘寶現「西天懂佛」特朗普禪修雕塑　賣家：讓你的公司再度偉大

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-11 15:18

美國前總統特朗普（Donald Trump）今年1月卸任，惟其動態仍然備受外界關注。近日，網購平台淘寶上就出現了特朗普的禪修雕塑，賣家更美其名為「西天懂佛」，並聲稱雕像會「讓你的公司再度偉大」。

「西天懂佛」特朗普禪修雕塑。（淘寶）

淘寶上至少有3名賣家出售「西天懂佛特朗普」雕塑，雕塑約16厘米高，材質為白瓷或樹脂，價格由388元至999元人民幣不等。

賣家「玩木工坊 不多」在產品詳情欄目中，以「沒有特點」形容西天懂佛，並列明雕塑是預售產品，不退不換，發貨時間為今年4月。另一名賣家「30歲會發財」則在產品詳情中以「桌面擺件，讓你再度偉大」形容雕塑，更以不同角度拍攝西天懂佛，顯示雕塑沉思、打坐、冥想。

特朗普的禪修雕塑引起國內外網民關注，不少人在網上熱議。

哈哈哈哈哈太貴了。 沒剃度呢，六根不淨。 滿臉愁容，買回來怕不是加速了倒閉。 I'm gonna rub his belly daily. He'd really look good flanked with some pretty azaleas. Are you putting him on the porch or in the backyard?

（聯合早報）