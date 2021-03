淘寶現「西天懂佛」特朗普禪修雕塑　賣家：讓你的公司再度偉大

淘寶上至少有3名賣家出售「西天懂佛特朗普」雕塑,雕塑約16厘米高,材質為白瓷或樹脂,價格由388元至999元人民幣不等。

賣家「玩木工坊 不多」在產品詳情欄目中,以「沒有特點」形容西天懂佛,並列明雕塑是預售產品,不退不換,發貨時間為今年4月。另一名賣家「30歲會發財」則在產品詳情中以「桌面擺件,讓你再度偉大」形容雕塑,更以不同角度拍攝西天懂佛,顯示雕塑沉思、打坐、冥想。

特朗普的禪修雕塑引起國內外網民關注,不少人在網上熱議。

哈哈哈哈哈太貴了。

沒剃度呢,六根不淨。

滿臉愁容,買回來怕不是加速了倒閉。

I'm gonna rub his belly daily.

He'd really look good flanked with some pretty azaleas.

Are you putting him on the porch or in the backyard?