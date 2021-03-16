華為孟晚舟引渡案｜代表律師稱滙豐向星通放貸　無債務損失風險

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-16 05:57

加拿大卑詩省最高法院會在加拿大時間3月15日就中國華為副董事長孟晚舟引渡案舉聽證會。華為代表律師阿達里奧（Frank Addario）稱加拿大如擬主張滙豐銀行(HSBC)因孟晚舟行為而真的有承受債務損失的風險，法庭應接納他們提出的新證據。

阿達里奧稱希望法院接納的新證據，是一會計師的宣誓書。此人稱由滙豐銀行向華為子公司星通技術公司（Skycom Tech Co Ltd.）發出的信貸額度及貸款詳情顯示，銀行從來沒有出現損失的風險。

他亦指出，美國就此案提供的證據是不可靠的，因為它包括一個2017年的貸款，而它與HSBC無關。他向法官表示：「銀行從沒會蒙受任何損失的風險，法院需要有關貸款和信貸額度的準確證據。」

孟晚舟及華為被指，在華為實際控制星通一事上隱瞞HSBC，導致銀行有違反美國對伊朗制裁禁令的風險。孟晚舟及華為都否認有關指控。

華為副董事長孟晚舟3月15日抵達加拿大卑詩省最高法院出席聽證會。（AP）

孟晚舟案法律程序已持續2年，聽證會已進入最後階段，之後加拿大卑詩省最高法院副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）將決定是否讓她被引渡至美國。加拿大司法部長會就是否引渡做最終決定。