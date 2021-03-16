新冠肺炎｜杜魯多稱所有輸入疫苗均安全有效　包括阿斯利康疫苗

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-16 10:26

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，衛生部的專家能確保目前輸入加拿大的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗均安全，包括阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

圖為3月15日，加拿大總理杜魯多視察蒙特利爾一間疫苗接種中心。（Reuters）

杜魯多3月15日對記者會表示，衛生部的專家花大量時間檢視疫苗，一直分析有關數據，以確保疫苗可安全使用。而他們能確保目前輸入加拿大的新冠疫苗均為安全，包括阿斯利康疫苗。

阿斯利康製藥與牛津大學共同開發的新冠疫苗，被指可能與日前發生的血栓或血液凝固障礙事件有關，多個歐洲國家暫停使用。目前未有證據顯示疫苗與血栓副作用有關係，亦有懷疑指可能是特定批次受污染所致。

杜魯多表示，加拿大輸入的阿斯利康疫苗批次與歐洲的不同，並會繼續密切留意歐洲接種疫苗後，出現嚴重不良反應的個案情況。

加拿大國家免疫諮詢委員會原本建議65歲或以上長者優先選擇接種輝瑞（Pfizer）／生物新技術（BioNTech）和莫德納（Moderna）疫苗，因為兩者有更多證據顯示疫苗對老齡人有效。委員會主席上周指，正在分析阿斯利康疫苗的新證據，將公布更新指引。