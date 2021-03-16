布林肯重申美日同盟承諾　將就朝鮮無核化尋求合作

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-16 15:13

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3月16日於東京與日本外務大臣茂木敏充和防衛大臣相岸信夫舉行「2+2」會晤。會晤前，布林肯和奧斯汀分別出席活動和舉行雙邊會談。

布林肯向美國駐東京大使館工作人員發表講話時說：「我們再次重申，美日同盟是兩國和平、安全和繁榮的基石。」他對日本商界領袖說：「你們很清楚，美國和日本之間的經濟關係是世界上最牢固的關係之一。」

布林肯還說，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情暴露全球關鍵產品供應鏈的漏洞，包括醫療設備半導體。他認為，兩國需要共同努力，為未來建立安全和有彈性的供應鏈。

布林肯和茂木敏充舉行雙邊會晤時說，希望就朝鮮無核化問題與日本和盟友合作。他提到，日本和美國共同致力捍衛民主、人權和法治，並指民主、人權和法治於很多地方面臨威脅，包括緬甸和中國。

岸信夫同日和奧斯汀舉行雙邊會晤。岸信夫於會面開始時說，奧斯汀的訪問發出一個強烈信號，反映了美國對地區的承諾以及美日同盟的穩固。他還說，他和奧斯汀將討論中國於東海和南海的行動，以及「日本和美國應該努力加強威懾和回應能力的具體舉措」。

奧斯汀回應說：「我們合作維護印度太平洋地區的自由和開放之際，美日同盟是我們解決今天和明天的挑戰的基石。」

日本共同社報道，會晤之後，岸信夫向媒體透露，他和奧斯汀於會談就台灣海峽和平與穩定的重要達成一致。