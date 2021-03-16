美國日本將舉行安保會議　料將確認同盟關係

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-16 11:48

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3月16日將與日本外長和防長舉行「2+2」會談。日本共同社報道，雙方將確認日美同盟的牢固團結，還將商定面向實現「自由開放的印度太平洋」構想展開合作。

美國務卿布林肯3月15日在個人Twitter上，發布準備登機前往日本的相片。（Twitter@SecBlinken）

布林肯定社交網站表示，對能再次前往日本與首相菅義偉會面感到高興，並表示此行會與日本官員商討兩國合作，重申美日同盟仍然是印太地區和平、安全和繁榮的基石。

日本共同社報道，兩國將對中國《海警法》將共享關切，並預計美方將再次確認尖閣諸島是規定美國防衛義務的《日美安全保障條約》第五條的適用對象。雙方還將就解決朝鮮核與彈道導彈、綁架日本人問題合作達成一致。

《華郵》刊文提到中國

布林肯與奧斯汀出發前撰寫的文章15日刊於《華盛頓郵報》。兩人提到，美國正推動深化一對一與多邊關係，致力實現共同目標、價值觀和責任。兩人希望把這一訊息，藉這次日本與韓國之行傳遞予印度太平洋地區。

兩人稱尊重人權、民主和法治為基礎，是自由開放印度太平洋地區的根本利益，但「有些國家正試圖挑戰國際秩序，特別是中國」，文中兩人批評中國經常利用脅迫實現自身目標。

文中表示，中國的挑戰讓美國再次看到與盟友合作的重要，稱若中國侵犯新疆與西藏人權、系統性蠶食香港自治、暗中破壞台灣民主，及在南海主張違反國際法的海洋權利時，美國將會向北京追究責任。