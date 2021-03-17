美國亞特蘭大3水療中心槍擊案　至少8死多為亞裔女子

撰文： 許懿安 成依華 最後更新日期： 2021-03-17 16:03

美國喬治亞洲（Georgia）亞特蘭大（Atlanta）3個水療中心發生槍擊案，造成至少8人死亡，當中起碼6人為亞裔女子。涉及其中一案的疑犯已被帶署調查。警方正在調查3宗案已否有關連。韓國外交部表示，經過確認後得知8名遇難者中，有4人為韓裔。

美國警方稱，至少8人在美國時間16日發生的槍擊案中死亡。

起碼4人為韓裔

韓聯社報道，據韓國外交部官員表示，8名遇難者中，有4人為韓裔，政府還在了解死者是否為韓國籍，以及其他4人的身份。

警員16日下午5時接報來到阿克沃斯（Acworth）一按摩院時，發現2人死亡、3人受傷。3名傷者送院，惟當中2人不幸身亡。47分鐘後，有人向亞特蘭大警方報案，稱另一所位於皮德蒙特路（Piedmont Road）的水療中心被劫，警員到場後發現3名女子中槍死亡。

警方在進場進行調查之際，接獲街道對面一間水療中心傳出槍聲的報告。當他們到達店面，發現1名女子在內中槍身亡。

警員經過一輪追捕後，確認名為朗（Robert Aaron Long）的21歲男子被辨認為阿克沃斯槍擊案的疑犯，並將他帶走並調查。

另外兩宗槍擊案的疑犯仍未找到，亞特蘭大警方稱案件仍在調查中，暫未知阿克沃斯及亞特蘭大案件是否有關。