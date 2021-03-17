阿斯利康疫苗｜歐盟多國暫停接種　出於政治考慮多過科學數據？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-17 15:51

阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，被指可造成血栓等血液問題，歐盟多國停止接種。但除了出於謹慎考慮外，一些國家停止接種疫苗，更相信是出於政治多於單純科學的角度出發。

圖為3月16日，格魯吉亞第比利斯一家疫苗接種中心，正在準備阿斯利康疫苗。（Reuters）

繼德國3月15日宣布暫停施打阿斯利康疫苗後，意大利、法國和西班牙隨後跟進，現時已有超過十多個歐盟國家，暫停接種計劃。

儘管歐洲藥品管理局（EMA）的正式報告會稍後才推出，當局已表示目前無證據顯示相關血液問題與阿斯利康疫苗有直接關連。世界衛生組織亦批評歐盟國家是「過分謹慎」，應繼續接種。

圖為3月1日，為於德國漢堡的阿斯利康製藥大樓。（Reuters）

挪威目前共有兩人接種阿斯利康疫苗後，出現血栓、血小板減少的問題死亡，另有最少3宗的同類情況，病人正在留醫。丹麥和德國等國家同樣發生類似狀況。

但單純以數字出發，目前的異常報告未有超出尋常。以德國為例，目前共有160萬人接種了阿斯利康疫苗，共收到7宗的血小板減少報告，即約100萬人有4宗的事件。

這與德國日常統計每100萬人會有2至5人出現血小板減少症狀的數字吻合。從數字上看，出現血液狀況似乎與施打疫苗無關。

但最後這些國家都停止了接種疫苗。有分析認為，這是因為政治的考慮更為重要。

以法國為例，法國人因過去的經驗，對政府購買疫苗沒有信心，認為政府會與藥廠勾結。因此在目前「未能完全排除」疫苗造成致命血液副作用的情況下，貿然繼續接種會進一步削弱公眾對疫苗和政府的信任。

而其他國家，如意大利及西班牙，則被指是受到德國的影響。他們在德國宣布暫停接種後，予以跟進。