阿斯利康疫苗風波：瑞典與拉脫維亞暫停使用　澳洲表明續接種

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-16 23:28

藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合力研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗在歐洲大規模施打後，多國出現一些民眾接種後出現血栓等症狀的個案，未知是否與疫苗有關。多國決定暫停使用阿斯利康疫苗，瑞典及拉脫維亞3月16日宣布加入暫停使用行列，澳洲則表明會繼續接種。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為2月22日，澳洲紹斯波特一名警員接種新冠疫苗。（Getty）

瑞典衞生部門16日表示，決定在歐洲藥品管理局（EMA）完成有關疑似副作用的調查前，會暫停接種阿斯利康疫苗，以作預防措施。

拉脫維亞衞生部門同日宣布，會在最多2周的時間內暫停接種阿斯利康疫苗，政府稱此舉是額外的預防措施，疫苗已經仔細審查、國內沒有發生與接種阿斯利康疫苗有關的問題。

澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）同日發聲明指，EMA正展開調查，並強調阿斯利康疫苗在預防新冠肺炎方面是成功的，應該繼續在接種計劃中使用它。凱利稱，政府仍然對阿斯利康疫苗有信心，因目前未有證據證明它會引致血栓。

↓想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

其他暫停接種阿斯利康疫苗的國家包括德國、意大利、法國、西班牙、荷蘭、挪威、丹麥、保加利亞、葡萄牙、塞浦路斯。

其他繼續接種阿斯利康疫苗的國家則包括英國、波蘭、韓國、泰國、加拿大。

至於美國，路透社3月15日引述美國官員稱，阿斯利康疫苗的試驗結果正被獨立監察機構審查，美國或會在約1個月內批准緊急使用阿斯利康疫苗。