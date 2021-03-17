中美2+2｜美媒：暫定設3場會議各派最多10人參加　雙方期望極不同

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-17 20:51

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）3月18日將於美國阿拉斯加州（Alaska）與中國中共中央政治局委員楊潔篪及外長王毅舉行會談。美媒16日報道，暫定計劃是雙方各有最多10人出席會議，報道又提到，雙方對會談期望極有落差。

中美關係：圖為2月22日，中國外長王毅在中國北京發言。（Reuters）

美國政治新聞網站Politico指，準備出席會談的美國官員形容會談是一次性，美國會正視中國的一連串安全及人權問題，認為北京要先處理它們，才能改善與美國的關係。

中國官員之前則稱，會談是讓雙方重置關係，以及兩國作為全球領袖而去仔細討論新國際秩序的機會。

中美關係：圖為3月16日，美國國務卿布林肯在日本東京出席會議。（AP）

報道引述美國官員指，雙方仍在磋商會談的確實安排，暫時計劃是兩方在2天內進行三場3小時的會議，各派最多10人參加，報道稱，此規模相對較小，不確定此安排是由兩國緊張關係，或是對新冠肺炎疫情的憂慮導致，或兩者都是原因。

英國廣播公司（BBC）引述美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國計劃主任孫韻報道，會談難以重置中美關係，更可能只是雙方重申立場、表達對另一方政策憂慮。美國國家安全委員會前中國事務主任何瑞恩（Ryan Hass）則稱，預料會談是重新定位中美關係循序漸進過程之中的一步。