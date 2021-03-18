俄羅斯召回駐美國大使　討論未來對美關係

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-18 04:47

美國總統拜登（Joe Biden）3月16日稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）需要為干預美國2020年大選付出代價後，俄羅斯外交部17日宣布，召回駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）的聲明指，召回安東諾夫的主要目的是研究如何糾正近年被美國導致陷入困局的美俄關係，稱華府假如發現有關風險，莫斯科方面有意阻止對方無可挽救的關係惡化。

美國國家情報總監辦公室16日解封一份報告，指控普京批准干預美國選舉的行動。拜登翌日在訪問指，普京會為此付出代價，更認為對方是殺手。

拜登沒進一步解釋華府會有甚麼行動，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）稱，拜登政府處理與俄羅斯關係的方式與前朝特朗普（Donald Trump）內閣不同，強調俄羅斯會為他們的行為付出代價。

有消息人士向美國有線新聞網絡（CNN）透露，華府最快下周向俄羅斯實施制裁，伊朗亦可能榜上有名。路透社引述官員指，拜登一直表明華府將回應俄羅斯破壞穩定的行為。報道亦提到，制裁都會回應美國遭受網絡攻擊和懸賞塔利班攻擊駐阿富汗盟軍的問題。