美國啓動程序撤銷中國兩間電訊商在美營運授權

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-03-18 09:54

美國聯邦通信委員會3月17日表示啓動程序，禁止中國聯通（香港）和通信網絡公司（ComNet）進入美國市場，稱這兩間中國電訊運營商存在由中國政府控制的安全風險。

委員會以4比0的投票結果決定對中國三大電訊運營商的兩間採取行動，延續了此前對中國華為公司和中興公司的打擊行動。2019年，委員會以國家安全為由，禁止中國移動進入美國市場。

2020年4月，委員會通知中國聯通（美洲）公司和太平洋網絡公司（Pacific Networks）的子公司通信網絡，要求證明公司獨立於中國政府，否則將面臨被逐出美國市場的程序。3月17日的投票結果意味委員會已經啓動這個程序。

美國聯邦通信委員會署理主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）表示：「這些公司是中國政府間接擁有和控制的。因此，有充分理由相信，他們必須遵守中國政府的要求並推進中國的目標和政策。」

美國聯邦通信委員會發布的新聞稿指出，兩間公司或於投票啓動的訴訟程序提交證據。羅森沃塞爾表示，美國機構「向我們建議，沒有緩解措施能夠解決這個問題。」

委員會採取行動後，中國聯通發出聲明說，公司通過一間完全遵守法律的子公司在美國運營近20年，「希望美國聯邦通信委員會對公司的行為進行徹底、公正和基於事實的審查」。

中國聯通於2020年6月提交的文件表示，公司已經遵守規則，沒有理由將公司從美國驅逐。

太平洋網絡公司和通信網絡2020年6月1日提交文件，向委員會表示，他們的運營不受中國政府控制，公司成功的商業紀錄與他們遵守委員會法規要求的記錄相符。兩間公司稱，他們的母公司是中國國有企業中信集團。