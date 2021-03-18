中美2+2｜美國稱貿易關稅非會議主題　華府高官質疑能否取得成果

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-18 15:01

中美3月18日稍後時間會在阿拉斯加舉行「2+2」外交官員高級會議。但有美媒報道，指美方並不期待這次會面成果，而貿易亦不會是美國預期在這次會議上的主題，雙方會積極回應的共同話題並不多。

圖為3月7日，國務委員兼外長王毅出席視象記者會，回答提問。（Reuters）

《華爾街日報》報道，指中方有意在會上要求美方撤回特朗普（Donald Trump）政府年代，針對中國的關稅及限制，並會以撤銷中國針對美方的反制措施作回應。

將前往參與會議的白宮安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，中美的貿易協議、關稅及各種限制不會是這次會議的主要話題，同時會議上很多相關的官員會缺席。

沙利文稱，美方的話題將集中在向中國傳達其戰略意圖，及對中國行動的關切，包括打擊香港民主、侵犯新疆人權、加劇台灣海峽局勢緊張、以經濟手段威脅澳洲、及在南海爭端水域持續騷擾周邊國家等。

而這些部分相信不會得到中方的積極回應，中國駐美大使崔天凱表示，涉及中國主權、領土完整、國家統一的核心利益上，中方沒有任何妥協退讓的餘地。

雖然中方提出的在氣候變化、抗疫議題上的合作，相信美方會以積極態度回應，但有分析指即使雙方在這些方面同意合作，對整個會議來說仍然微不足道。

《華爾街日報》引述一名政府高級官員指出，不期待這次會面的成果，並形容這只是一次過的會議，質疑這次會議能開啟特定機制的對話或對話進程。