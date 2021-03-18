中美2+2｜崔天凱：不期望一次對話解決所有問題　冀會談成為開端

撰文： 孫偉 最後更新日期： 2021-03-18 12:20

中美高層即將於阿拉斯加舉行會談。中國駐美大使崔天凱3月17日接受中國媒體聯合採訪時表示，這次高級別的戰略對話是美國總統拜登（Joe Biden）就職以來雙方高官首次面對面進行對話和溝通，但中方不指望一次對話就能解決所有問題。

崔天凱表示，中方對這次對話也沒有過高的期待或者幻想，反而希望會談能夠成為一個開端，雙方能夠開啟一個坦誠、建設性、理性對話和溝通的過程。他認為，如能做到這一點，這次對話就是成功的，並指希望「雙方帶着誠意而來，帶着更好的相互了解離開」。

中美高層會晤前，美國國務卿布林肯和國防部長出訪日韓，被指旨在拉攏盟友，以便於此次戰略對話以「優勢地位」面對中國。崔天凱認為，國家之間總是會有一些問題需要談、需要溝通。他認為，該跟哪個國家談，就跟哪個國家談，該談什麼問題，就談什麼問題。

崔天凱還指出，美國和其他國家發展雙邊關係的活動，中方希望不要以第三國為目標，不應損害第三國利益。他指，美國如想借此取得談判優勢，就有如一個人走夜路唱歌，沒有太大必要也沒有太大作用。

美國國務卿根據《香港自治法》提交報告，點名24名中港官員削弱香港自治。崔天凱回應表示，美方做這種損害中方主權、損害雙邊關係的事情也不是第一次，中方的立場很清楚，中方堅決反對，並且會採取必要的反制行動，這次也不例外。他指，中方也會在這次會談清楚表達中方的立場，不會為了營造某種所謂的「氛圍」在這些問題做出妥協和讓步。

崔天凱強調，涉及到中國的主權、領土完整、國家統一，在這些核心利益方面，中方沒有任何妥協退讓的餘地，這也是中方將在這次會談中清楚表明的態度。如果認為單方面或者找了幾個別的國家給中方施加壓力，中方就會妥協、就會讓步；如果認為中方為了這次對話所謂「有成果」，就會答應任何一方的單方面要求，最好放棄這種幻想，這種態度只會把對話引向死胡同。