阿斯利康疫苗｜歐洲藥品管理局強調疫苗安全　將繼續調查血栓問題

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-19 00:48

阿斯利康藥廠（AstraZeneca）的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗被指注射後出現血栓等徵狀，歐洲藥品管理局（EMA）3月18日表示，經調查後，認為疫苗安全和有效，但同時會繼續調查接種後出現血栓的情況。

歐洲多國至今出現30宗接種阿斯利康疫苗出現血栓等徵狀，導致全球19個國家暫停使用該款疫苗。EMA指，疫苗與增加血栓等風險沒有關係，惟根據手上的證據，目前不會完全排除兩者的關連，因此當局會進一步研究。

當局重申阿斯利康疫苗的保護率達60%以上，呼籲民眾接種，但指如果接種後出現副作用，需向相關部門報告。

EMA疫苗安全委員會主席史特勞斯（Sabine Strauss）稱，現時未有發現阿斯利康疫苗出現品質或批量問題，認為所有調查過的事件都證明接種疫苗後沒有提升導致血栓等風險，而是相反。

不過她提到，有個別例子是在接種後7至14天後，於多條血管發現微型血栓，或在血管中形成凝塊，血液從腦部流走。她指這些情況與低血小板有關，而這些證據不足以肯定地證明問題是與疫苗有關，強調超過2000萬人接種後，有關問題屬非常罕見。

史特勞斯同時稱，當局會在疫苗指引增加警告內容，令醫護人員及民眾了解可能出現的副作用，令他們可以及時作出應對。

而在EMA強調疫苗有效後，其中一個暫停使用阿斯利康疫苗的國家西班牙指，政府會在同日較後時間與抗疫部門開會，討論再次使用疫苗的可能。

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