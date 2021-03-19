加拿大外交部：中方仍未批准加國外交人員旁聽兩名公民審訊

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-19 04:42

中國起訴兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）及斯帕弗（Michael Spavor）的審訊舉行在即，加國外交部3月18日表示，中方至今都未容許加拿大外交人員旁聽。

加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）發言人沙特朗（Christelle Chartrand）指，北京當局向加國方面表示，兩人的審訊都是閉門進行，即使加拿大政府多次向中國提出正式要求，至今他們都沒獲通知可以旁聽。

沙特朗對於兩人的審訊缺乏透明度感到憂慮。加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）則形容，兩宗審訊都是令人憂慮的發展，他指刑期是由中共決定，因此要把他們從中國引渡回國將變得非常困難。

中國指控兩名在押的加拿大人康明凱（右）及斯帕弗（左）合謀竊取中國國家機密。（資料圖片）

加拿大外交部長加爾諾（Marc Garneau）17日指，中國通知渥太華當局，斯帕弗的聆訊在19日舉行，康明凱則在22日出庭。由於案件正值華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕並面臨被引渡至美國，令這三宗官司變得更加複雜，外界估計美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）18日較後時間於阿拉斯加與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅會面時，可能會提到兩名加國公民的官司。