民調：逾半受訪加拿大人視中國為最大安全威脅

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-03-11 10:09

民調機構Maru Public Opinion3月10日公布的民意調查發現，半數以上的受訪加拿大人視中國為加拿大面對的最大安全威脅；而大多數受訪者也認為，涉及中國的全球消耗戰已經正在進行。

加拿大《國家郵報》3月10日報道，Maru Public Opinion於2月12日至13日，隨機抽樣訪問1,506名加拿大成年人。調查結果顯示，有52%的受訪者認為中國是加拿大的最大安全威脅，其次是俄羅斯（42%）、朝鮮（39%）和伊朗（33%）。

另外，有55%的受訪者表示，一場全球的戰爭已經以「慢性摧殘」（death by a thousand cuts）的形式正在進行，一些國家正在以持續的活動，破壞敵對國家的主權和政治制度，損害穩定。

Maru的執行副總裁賴特（John Wright）表示，民調結果或表明，因為中加關係持續緊張，加拿大公眾對中國的看法變得愈來愈強硬。他還指出，加拿大公眾沒有看政府的政策，而是基於自己的所見所聞或個人經歷所得出的結論，認為中國對加拿大安全構成重大風險。

賴特說：「受訪者可能是了解到近年來中國和其他國家做出的『累積攻擊』，尤其是網絡安全方面。」他指，調查所指的不是代表將出現第二次世界大戰或朝鮮戰爭一類的戰爭，而是有不同層面的攻擊，可以是持續和滲透的，並且可能破壞國家安全。