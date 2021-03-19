中美會談：中國批評美國言行不合禮儀　楊潔篪與王毅對美呼籲

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-19 16:18

中美外交高級官員3月18日在美國阿拉斯加安克雷奇展開首輪談判，但罕見在雙方發表開場白及傳媒的拍照環節已出現爭論，在不出2個小時，中方對此事回應。

美國時間3月18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅在安克雷奇同美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理沙利文舉行中美高層戰略對話。

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中國官媒央視3月19日稱，楊潔篪在中美高層戰略對話開場白中闡明中方有關立場：「我們希望這次對話是真誠的、坦率的。」

央視引述王毅稱，過去幾年，由於中國的正當權益受到無理打壓，中美關係遭遇前所未有的嚴重困難。這種局面損害了兩國人民利益，損害了世界穩定與發展，不應再繼續下去了。

中美2+2：圖為3月18日中美外交高級官員在阿拉斯加安克雷奇進行首輪會面。照片最後排最右為美國務卿布林肯。相中最左方為中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，左二是中國國務委員兼外交部長王毅。（AP）

央視稱中方帶着誠意應邀來到安克雷奇同美方進行戰略對話，並做好按雙方事先商定的程序和安排開展對話的準備。但美方在先致開場白時嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端。這不是待客之道，也不符合外交禮儀，中方對此作出了嚴正回應。