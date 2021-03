中美會談｜首輪會面結束　兩國代表團罕見公開激烈爭論火藥味濃

撰文: 楊中文 最後更新日期: 2021-03-19 16:17

中美最高外交官員3月19日早上5時在美國阿拉斯加(Alaska)加安克雷奇(Anchorage)展開首輪會議。美國與中國代表在本來簡單的拍照及發表開場白環節發生插曲,而且罕見出現爭論。

美國直截了當地指出,對於中國在全球做出的行為「深感憂慮」,又指中國威脅全球穩定。中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪反稱,美國煽動其他國家攻擊中國。

美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)先指中國的行為威脅穩定全球秩序的法則。他稱美國堅持加強以法規為主的秩序,重申會就新疆、香港、台灣及網絡攻擊等問題表態。("Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability,")

白宮國安顧問沙利文(Jake Sulivan)亦在會議開始時稱,華府會真誠地表達美國的憂慮,強調美國無意尋求衝突,不過會在原則及盟友問題上挺身而出。(“We do not seek conflict, but we welcome stiff competition, and we will always stand up for our principles, for our people, and for our friends,")

中美2+2:圖為3月18日中美外交高級官員在阿拉斯加安克雷奇進行首輪會面。照片最左方為美國家安全顧問沙利文、右二為美國務卿布林肯。相中最左方為中國國務委員兼外交部長王毅,左二為中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。(AP)

中方:兩國應處好理本國事務

楊潔篪在回應時反駁,稱中國干預中國內部事務、稱美國無權為其他國家說話、稱在網絡攻擊上「美國在這方面可是冠軍,您無權批判他人」。他也指出,「美國不代表全世界,它僅代表美國的政府。」他說美國及西方世界不代表國際輿論,當討論到全球價值時,希望美方三思。

他稱對美國來說,重要的是停止將它的民主加諸世界其他地方。他又指美國很多人對美國的民主無甚信心。他指從民意調查結果看來,中國領袖們獲得中國民眾廣泛支持。

王毅也說,中國不會接受美國不合理的指控。

楊潔篪稱,美國利用軍事力量及財政優勢向其他國家施壓,指華府濫用國家安全概念,威脅國際貿易的未來。他亦稱,華府煽動多個國家攻擊中國。

中方在香港、新疆及台灣問題上亦對美國回應,楊潔篪強調三地是中國不可或缺的領土,反對美國干預中國內政。他反指美國的人權狀況處於低谷,非裔人士長期遭美國人「屠殺」(slaughtered),認為華府可以做得更好,指美中兩國都應處理本國事務。

中美2+2:圖為3月18日中美外交高級官員在阿拉斯加安克雷奇進行首輪會面。照片最後排最右為美國務卿布林肯。相中最左方為中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪,左二是中國國務委員兼外交部長王毅。(AP)

操作出乎外界意料 氣氛繃緊

美國有線新聞網絡(CNN)引述雙方官員的說話,稱來到當地傍晚時分,中國指美國代表團語調「居高臨下」;美國代表團中一名官員則稱,中國代表團「意圖嘩眾取寵」。

美國一名高級官員亦指,中方看來是「集中在公開的誇張言行與戲劇表演為多於實事」(Chinese seemed to have arrived with a focus "on public theatrics and dramatics over substance.")。美方官員又稱,「他們以即場違反外交禮儀說明這一點;我們同意各方首長有一個短的開場白(2分鐘)。」美官稱布林肯及沙利文發言時間都接近符合這個安排,但中方代表團說了超過20分鐘,而對話愈來愈繃緊。

大會採訪安排較罕見,是開放讓記者拍攝1小時,記者可在會場內聆聽及採訪雙方開場發言的內容。但在中方代表完成發言後,本來記者已被場內助理要求離開,但布林肯叫停他們,稱因中方發言加長了,美方想予以回應,並由沙利文進行補充發言。

央視報道中方在首輪會議後發布的聲明稱:中方代表帶着誠意應邀來到安克雷奇同美方進行戰略對話,並做好按雙方事先商定的程序和安排開展對話的準備。但美方在先致開場白時嚴重超時,並對中國內外政策無理攻擊指責,挑起爭端。這不是待客之道,也不符合外交禮儀,中方對此作出了嚴正回應。

中美2+2:圖為3月18日中美外交高級官員在阿拉斯加安克雷奇進行首輪會面。中國國務委員兼外交部長王毅(左)以及中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪(右)在內的中國代表抵達Captain Cook Hotel。(AP)

布林肯着記者回來 中美脣槍舌戰

布林肯說,在美國與近100個其他不同地方或組織的人通話時,他「聽到他們對於美國回歸深感滿意。我亦聽到他們稱對於您的政府的一些行動深感憂慮。」

布林肯及沙利文的回應導致楊潔篪再反駁,即使記者正在離開會場,楊潔篪也在繼續說話。當記者重新進入會場後,看來感到煩躁的楊潔篪稱美方言論違反守則。

王毅就中美2+2會面舉行前美方就香港問題對官員進行新的制裁行動稱「這不是正常的待客之道」,「但如美方試圖以此舉來,所謂增強你們之於中國的優勢的話,我想恐怕這也是打錯了算盤。」

中美2+2:圖為3月18日中美外交高級官員在阿拉斯加安克雷奇進行首輪會面。照片最右方為美國家安全顧問沙利文,在他說話之際,美國務卿布林肯聆聽。坐在美國對面的,是包括中國國務委員兼外交部長王毅以及中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在內的中國代表。(AP)

布林肯提拜登言論 對華「軟性警告」

沙利文則表示:「我們對今天的對話有期待,但希望是以互信進行,所以不是說教或冗長糾纏的發言,是讓我們解釋我們出發點的機會,也去聆聽你們的出發點。」

布林肯在回應中國對美國內部事務的評論時說,美國一直在尋求達成內部完美的結合,而這個追求的過程中有不完美的狀況,美國有做錯、有倒退及退步的時候,但美國作為一個國家,會「開放地、公開地及透明地挑戰」中國的行動,而不是假裝它們不存在。他說這有時是痛苦的、醜陋的,但美國每次經過這些事,都會變得更強、更團結。

布林肯之後在言談間對中國發出「軟性警告」,提及時任副總統的拜登與時任中國家副主席習近平會面時,拜登曾說「與美國對賭從來不是明智的事,」布林肯引用這番話對中國官員說,「而這在今日仍然是正確的。」