拜登上飛機時發生驚險意外　多次在梯級絆倒險象環生

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美國總統拜登（Joe Biden）3月19日乘坐空軍一號（Air Force One）專機前往亞特蘭大（Atlanta），與當地亞裔美國人會面。不過他在登機時就多次絆倒，場面驚險。

拜登19日在離開白宮時，於南草坪被問到美中高層在阿拉斯加舉行的2+2對話，表示對國務院布林肯（Antony Blinken）的表現感到驕傲。

他之後在安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）準備登上空軍一號時，連續三次在登機梯第25級左右位置絆倒，從片段見到，拜登一度像單膝下跪，情況狼狽。他站穩後，再慢慢地登機，並回頭向大家敬禮。

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）被問到此事時，指可能與當時基地比較大風有關，強調拜登仍然非常健康。

現年78歲的拜登是美國史上最年長就任的總統，他在去年11月於家中與愛犬玩耍時亦曾發生意外，導致右腳輕微骨折。

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