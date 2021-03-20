通訊程式LINE被揭私隱問題　日本政府部門停用

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-20 16:36

通訊應用程式LINE被揭中國承包商有權查閱用戶資料，引起憂慮。日本首相菅義偉3月19日表示，政府正在檢視LINE的使用情況。個人信息保護委員會基於個人信息保護法，要求LINE和母公司Z控股提交相關報告。

菅義偉回應議員提問時承諾將確保政府的資訊安全。他強調，處理機密資料時，政府部門理應不會使用經互聯網提供的服務。

圖為2021年3月18日，日本首相菅義偉於官邸出席記者會。（路透社）

總務大臣武田良太同日出席記者會指，中央政府17日向地方政府發出通知，要求於26日前提交使用LINE的報告。他表示，總務省將停止使用LINE收集公眾意見和回答問題。

官房長官加藤勝信表示，消除憂慮前，內閣官房將停用LINE。防衞大臣岸信夫則指出，除了提供有關徵兵和活動資訊外，防衞省沒有使用LINE。厚生勞動省也宣布停用LINE確認隔離人士的健康狀況，改為用電郵溝通。

部份地方政府利用LINE接收不同申請文件和發放資訊。目前大阪市已經宣布約60個項目將暫停使用LINE。香川縣則暫時停用2款種利用LINE的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情相關系統。千葉縣計劃停用運用的部份LINE帳號。