美國大學「狼師」性侵兩中國留學生　校方被指企圖掩蓋事件遭索償

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-20 23:49

美國伊利諾伊大學厄巴納-尚佩恩分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）2名中國籍女舊生1月控告校方，指大學忽視她們的指控、沒及時與恰當地調查教授性侵和剝削她們的行為。兩名女生的代表律師稱，校方職員嘗試令有關方面噤聲，以及嘗試阻止事件曝光。

全國公共廣播電台（NPR）2月25日報道，根據訴訟大綱，是次訴訟為2名舊生於2019年9月對前教授徐剛（Gary Gang Xu，音譯）提出的訴訟的一部分，她們指控大學未能及時並以適當方式調查性騷擾及襲擊指控。她們現時向大學董事會索償約1170萬美元（約9126萬港元）的精神損失費、未付薪金及律師費。

美國大學：圖為2016年3月12日，美國民眾在美國伊利諾伊大學厄巴納－尚佩恩分校排隊，準備參加民主黨總統參選人桑德斯的競選集會。（Getty）

WICS電視台2月17日引述訴訟內容指，舊生孫行健（Xingjian Sun，音譯）稱她曾被徐剛強姦、性侵犯、暴力攻擊及威脅。舊生趙幸（Xing Zhao，音譯）指，她曾遭徐剛騷擾、企圖襲擊及威脅對她使用暴力。

WICS是附屬於美國廣播公司（ABC）、獲批在伊利諾伊州斯普林菲爾德市（Springfield）營運的電視台。

NPR引述法庭紀錄稱，孫行健指徐剛嘗試開車撞向她，於是在2015年8月向法庭申請保護令。

NPR稱，徐剛2016年1月至2018年8月停職期間，仍獲發85,446美元的年薪。校方2017年向他發放1萬美元獎金，作為保密協議的一部分。在協議項下，徐剛承諾就協議詳情保密。