性虐待亂倫指控衝擊法國精英階層　國會通過訂立最低合法性交年齡

撰文: 梁凱怡 最後更新日期: 2021-03-19 19:04

巴黎政治學院(Sciences Po)孕育了無數的政商界明星,但原來也窩藏了性罪行的疑犯。曾任歐洲議會議員的巴黎政治學院國家基金會主席迪阿梅爾(Olivier Duhamel)被揭發曾性虐待當年只有14歲的繼子,衝擊法國精英階層。事件促成國民議會通過修例訂立最低合法性交年齡,將所有涉未滿15歲人士的性行為定為強姦,保障兒童。

性虐待事件由迪阿梅爾的繼女卡米耶(Camille Kouchner)揭發。她1月出版回憶錄指出,1980年代末時,迪阿梅爾性虐待她的雙胞胎兄弟「維克托」(Victor,化名)。她寫道,性虐持續最少兩年,母親兼知名學者皮西耶(Évelyne Pisier)雖然知情,但為了保護丈夫而選擇沉默,家族朋友也如是,想「避免醜聞」。

連受害者「維克托」也不想將事件公諸於世。卡米耶表示,「維克托」求她保守秘密,跟她說,「如果妳說出來,我就會死。我太羞愧了。」當年同樣只得14歲的卡米耶都無能為力,「我讓事情發生了……我當時14歲,我知道(這事),但我什麼都沒有說」,「這件事纏繞着我,為什麼他(迪阿梅爾)有權活於這個現實以外」。

圖為2021年1月20日,法國巴黎有人於書店手持卡米耶出版的回憶錄。(美聯社)

指控衝擊法國精英階層,尤其是因為卡米耶指出圈內很多人都對「亂倫」事件知情,但全部都一言不發。據她所指,情況就似是巴黎政圈和傳媒界的「沉默的法則」(omerta),「這種沉默不只是懦弱。他們當中有人樂得沉默」,「左翼例如資産階級都是『家醜不出外傳』(we wash our dirty laundry in the family)」。迪阿梅爾被迫辭職,但事件的餘震已經波及左翼精英份子和政客。社會學家Pierre Verdrager形容事件似是掀起一場地震,指迪阿梅爾「有名氣、有財力、有影響力,不時出現於電視和電台節目」,「他經營很重要的網絡」,「現在一切都開始崩解」。

數十年前,正是這群精英份子提倡將與未成年人士的自願性行為合法化。1968年5月的學運之後,有知識份子提出容許成人和未成年人士進行性行為,推動性自由和挑戰資產階級秩序。1977年,著名哲學家沙特(Jean-Paul Sartre)和巴特(Roland Barthes)等人聯署批評政府將涉猥褻未成年人士的人判監三年,直言兒童有同意進行性行為的判斷力。當#MeToo運動蔓延到法國時,精英份子無可避免反思當日瑰麗堂皇的理由如今是否顯得過時。

圖為2021年3月16日,法國國民議會舉行會議。(路透社)

根據法國法律,與未滿15歲人士發生性行為雖然是違法,但由於法律列明未滿15歲也可以同意進行性行為,除非能夠證明性行為牽涉脅迫成份,例如是「暴力、約束、威脅或驚嚇」,否則不構成強姦,只能起訴較輕的罪名。與未滿15歲人士發生性行為最高刑罰是監禁7年,但強姦未滿15歲人士最高刑罰則是監禁20年。

今次的事件促成總統馬克龍(Emmanuel Macron)承諾收緊法律,打擊涉未成年人士的性行為。國民議會3月15日終於通過修例,將與未滿15歲人士發生性行為定義為強姦,最高刑罰為監禁20年,但設「羅密歐與茱麗葉」條款,豁免未滿15歲人士與年長5年的人發生性行為。法案還將亂倫定為罪行,同時適用於18歲以下兒童與繼父母的性關係。參議院月內將審議法案,預計4月最終通過。

三年前,法國國民議會否決了同類的法案。如今法案經過多項修訂之後一日內獲得一致通過,反映社會對保障兒童有了一定共識。Verdrager指出,輿論的確起了轉變,大眾也意識到問題。