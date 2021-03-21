土耳其宣布退出歐洲保障女性公約　女權組織譴責決定

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-21 00:57

土耳其政府3月20日宣布退出針對女性遭受暴力的《伊斯坦布爾公約》（Istanbul Convention），當地一直有聲音批評公約宣揚同性戀，因此要求廢除。不過歐洲理事會及女權組織則對土耳其的決定感到不滿。

土耳其在20日刊登憲報公布有關決定，但沒有交代退出理由。當地政府高官曾表示，應著重本地法律保障女性權益，而總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）領導的正義與發展黨（AK Party）認為公約內容鼓勵離婚和損害傳統家庭觀，與土耳其的保守價值背道而馳，因此早已要求審視協議。

另外亦有批評指，公約提出的性別取向及性別認同等類別宣揚同性戀，所以視之為威脅土耳其家庭價值，而當地針對性少數群體（LGBT）的仇恨言論日漸增長，內政部長更形容對方是性變態；埃爾多安則否認這個群體的存在。

土耳其政府3月20日宣布退出針對女性暴力等問題的《伊斯坦布爾公約》，伊斯坦布爾隨即有大批民眾參加集會，抗議當局的決定。（Reuters）

《伊斯坦布爾公約》以土耳其最大城市命名，強調性別平等，簽署國需承諾採取措施保障針對女性和家庭暴力，土耳其在2011年成為首個加入的國家。

歐洲委員會秘書長布里奇（Marija Pejcinovic Buric）形容土耳其的決定令人震驚，指此舉為保障當地甚至歐洲女性的努力白費。女權組織則認為她們長年來的鬥爭不會一夜消失，指針對女性的暴力事件在當地上升，有監察殺害婦女問題的組織指，當地在2021年已經有最少78名女性被殺或死於可疑原因，比十年前增加約三倍。

女權組織要求當局撤回決定，同時呼籲支持者在20日於全國各地發起示威。