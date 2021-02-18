土耳其32歲懷孕妻與夫自拍後墮崖死亡　丈夫涉為騙保險殺妻遭調查

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-18 15:17

土耳其一名丈夫數年前帶着懷孕妻子出遊，來到景點的一處懸崖、過程中還不斷自拍，不料這疑似是丈夫為了詐取保險金的陰謀，當他確認四下無人後，竟伸手將妻子推下懸崖、讓她當場慘死。

《太陽報》報道，此案近期開庭揭露更多駭人細節。2018年六月，40歲男子哈坎（Hakan Aysal）帶着懷孕7個月的32歲妻子賽姆菈（Semra Aysal）出門旅遊，他們來到穆拉（Mugla）的知名景點「蝴蝶谷」（Butterfly Valley），並走到一處約300米高的懸崖，2人開始浪漫合照。

沒想到，賽姆菈隨後卻墜崖，釀成一屍兩命的慘劇。警方立刻展開調查，認為可能是哈坎下手。

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檢方起訴書中提到，哈坎在妻子墜崖死亡後不久，便向保險公司申請索取保險金，該保單是他為妻子購買，可提供40萬土耳其里拉、相當於40865英鎊（約港幣43.9萬），而哈坎還是唯一受益人，不過當保險公司發現警方展開調查後，便拒絕給付。

檢方認為，兩人之所以在懸崖邊停留長達3小時，就是因為哈坎想等四下無人，再將賽姆菈推下懸崖。

賽姆菈的哥哥向法庭供稱，他前往法醫機關領取賽姆菈遺體時，只有哈坎仍待在車裡，「家人情緒都幾近崩潰，他卻一點也不傷心」。他更透露妹妹生前一直反對借貸，事發後卻發現有三筆哈坎以賽姆菈名義去借的貸款，此外，賽姆菈有懼高症，根本不會參加任何極限運動。

哈坎否認殺妻

對此哈坎解釋，自己在2014年開始愛上極限運動，才會選擇在婚前購買人壽保險，並強調當時他只是把保險公司擬好的文件交給妻子簽名，沒有留意自己是保險金唯一受益人這項細節。

哈坎也否認殺妻，表示當時拍完照後，妻子把手機收進包包，後來又要他把手機交給她，於是他起身走沒幾步想去拿包包，背後就傳來妻子的尖叫聲，「我轉過身，她人已經消失。我沒有推妻子下去」。此案目前仍在調查中。

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