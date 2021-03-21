美國譴責兩名加拿大人在華受審　中國駐加使館強調依法處理

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-03-21 08:54

加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）及斯帕弗（Michael Spavor）分別在中國受審，美國駐加拿大臨時代辦布魯克（Katherine Brucker）3月18日譴責中國的舉動。中國駐加拿大使館20日回應指，強調一切都是依法處理。

中國駐加拿大使館20日的聲明重申，康明凱、斯帕弗因涉嫌危害中國國家安全犯罪被依法逮捕和起訴。中國司法機關嚴格依法獨立辦案，充分保障二人包括領事探視在內各項合法權利。中國司法主權不容干涉。

聲明指，美國為打壓中國高技術企業，公然炮製孟晚舟事件。加拿大政府應美方要求，在孟女士未違反任何加法律的情況下將其拘押逾兩年之久，這才是徹頭徹尾的任意拘押。這是一起嚴重的政治事件，美國是元兇，加拿大是幫兇。因此中方敦促美方立即停止干涉中國司法主權的霸道行徑。

斯帕弗3月19日在丹東市中級人民法院受審：

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布魯克18日表示，華府對中國向康明凱及斯帕弗進行審判深感震驚。美方與加拿大並肩呼籲立即將兩人釋放，並繼續譴責中方在任意拘留期間，缺乏最低限度的保護程序。

她認為，根據《維也納領事關係公約》和《中加領事協定》，中國當局應繼續給予康明凱及斯帕弗領事探視權，同時呼籲中國當局批准加拿大官員和其他外國外交官參加訴訟的要求。

聲明稱，正如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在50多個國家認可的《反對國家間任意拘留聲明》的啓動儀式上所言，任意拘留對外國政府施加影響的做法是完全不可接受，決不能把人當作談判的籌碼。